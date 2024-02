Presença de Tetim do Açougue ao lado de Júnior Marajó na 2º Farm Day, reforça apoio do prefeito ao pré-candidato ao Paço Municipal caririense

da redação

Nesta sexta-feira, 2, ao lado do prefeito Júnior Marajó, o presidente da Câmara de Cariri do Tocantins e pré-candidato a prefeito, Elton Moreira “Tetim do Açougue”, participou da abertura oficial da 2º Farm Day do Grupo Fazendão, que acontece na Fazenda Trindade, localizado na zona rural do município.

A presença do pré-candidato ao lado do prefeito Júnior Marajó, juntamente com os vereadores Ricardo Barata e Júnior Chaveiro, reforça os comentários de bastidores que confirmam o apoio irrestrito do prefeito Marajó para Tetim do Açougue na caminhada rumo ao Paço Municipal caririense.

A preferência do prefeito Marajó por Tetim do Açougue é comentada pela constante presença de ambos, em eventos institucionais e particulares no município. Os bastidores dão conta da união que é bem vista pela maioria dos caririenses.

Tetim é filho de Cariri e colocou seu nome à disposição para as eleições municipais de 2024 como pré-candidato a prefeito.

Nas eleições de 2020, foi eleito para vereador, sendo o mais votado da história da cidade com 351 votos válidos, um marco na história política legislativa do município.

Farm Day

Realizada e idealizado pelo Grupo Fazendão Agronegócios, a 2º edição da Farm Day, acontece na Fazenda Trindade em Cariri do Tocantins, nos dias 2 e 3 de fevereiro, reunindo empreendedores, produtores rurais e o público do agro proporcionando um ambiente de aprendizado, troca de experiências e realização de negócios.