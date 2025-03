Presidente do Podemos dá boas-vindas aos novos deputados Tiago Dimas e Rafael Fera 

da redação

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, celebrou a chegada dos novos deputados federais Tiago Dimas (TO) e Rafael Fera (RO) à legenda. A movimentação acontece após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as chamadas “sobras eleitorais”, que alterou a composição da Câmara dos Deputados.

“Muito feliz em receber os deputados federais Tiago Dimas (TO) e Rafael Fera (RO) na nossa família Podemos. Dois nomes de peso que fortalecem ainda mais o nosso time”, declarou Renata Abreu.

Tiago Dimas retorna ao mandato após a mudança na distribuição das vagas eleitorais, enquanto Rafael Fera também assume uma cadeira na Câmara. Ambos irão reforçar a representatividade do Podemos no Congresso Nacional.