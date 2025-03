Presidente em exercício do Senado, Eduardo Gomes participa de reunião com lideranças tocantinenses em Brasília

da redação

O presidente em exercício do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes (PL-TO), participou nesta terça-feira, 25, de uma reunião em Brasília (DF) com a senadora Professora Dorinha Seabra, o deputado estadual Jair Farias e diversas lideranças municipais do estado. Durante o encontro, o senador foi parabenizado por ter assumido a Presidência do Senado e discutiu a articulação de recursos para os municípios tocantinenses.

Entre os presentes estavam o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel; o prefeito de Palmeiras do Tocantins, Junior Noleto; a prefeita de Sítio Novo, Dora Farias; a prefeita de Esperantina, Tota do Francimar; o prefeito de Cachoeirinha, Sandrimar; o prefeito de Dois Irmãos, Irmão Geciran; o vice-prefeito de Palmeiras do Tocantins, Leandro Carlos; e o ex-prefeito de São Sebastião, Professor Adriano.

“Nosso compromisso é fortalecer os municípios do Tocantins com a garantia de recursos e apoio para o desenvolvimento regional. Essa articulação junto às lideranças é fundamental para assegurar avanços concretos para a população. É sempre uma honra receber e dialogar com prefeitos e vice-prefeitos que estão na linha de frente, levando as necessidades reais do povo. Estamos empenhados em buscar soluções e recursos para atender essas demandas”, destacou Eduardo Gomes.