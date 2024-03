Presidente nacional do Republicanos confirma presença no encontro regional no Tocantins

da redação

O Partido Republicano Brasileiro (Republicanos) agendou um importante encontro regional para o estado do Tocantins, marcado para a próxima sexta-feira, dia 22 de março. O evento terá lugar na capital, Palmas, no espaço Prince Eventos, com início às 14h30 e encerramento previsto para às 18h.

Liderado pelo governador Wanderlei Barbosa, presidente do partido no Tocantins, o encontro reunirá membros e lideranças locais do Republicanos para discutir temas de relevância política e traçar estratégias para o fortalecimento da legenda no estado. Além disso, o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira, também estará presente, enriquecendo o debate com sua experiência e visão de futuro para o partido.