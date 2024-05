PREVIPALMAS: Ex-senador e pré-candidato a prefeito de Palmas, Ataídes Oliveira dispara “metralhadora” contra seus adversários

Por Wesley Silas

“Acabei de ser informado que o Carlos Amastha entrou com uma ação contra mim com relação ao vídeo que eu postei na semana passada. Eu acho que o ex-prefeito está equivocado ele tem que entrar com uma ação é contra a nossa competente Polícia Federal que está no rastro dele”, disse. A fala de Ataídes trata-se de um posicionamento seu sobre a Operação Moiras, ocorrida no dia 24 pela Polícia Federal e tem como objetivo esclarecer possíveis crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, peculato e lavagem de dinheiro possivelmente praticados em prejuízo do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas (PREVIPALMAS), ocasionando um potencial prejuízo de mais de R$ 74,4 milhões

Ataídes Oliveira não poupou o pré-candidato a prefeito, o ex-prefeitos Carlos Amastha (PSB); a atual prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB) e o ex-governador Mauro Carlesse. “Tinha que está todo mundo na cadeia, inclusive ele (Carlos Amastha) que está ai hoje pré-candidato para Prefeitura novamente, ou seja, ele quer voltar à cena do crime. O caso do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – Igeprev e foi quase R$ 1 bilhão desviado e nada aconteceu. O ex-governador que renunciou (Mauro Carlesse) com desvio de bilhões de reais, nada também aconteceu. O caso agora mais recente desta senhora que está sentada na cadeira de Prefeita (Cinthia Ribeiro), a Polícia Federal fez uma visita ao secretário, o braço direito dela. Imagino eu que era o operador dela e (foram apreendidos) quase R$ 4 milhões em espécie e mais ouro, também nada aconteceu. Só exonerou o rapaz e está tudo quieto”, disse.