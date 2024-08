Primeiro Comício: Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, de Eduardo Fortes, se prepara para o grande reunião nesta quinta-feira (22)

Por Redação

O setor Vila Iris, mais conhecido como Malvinas, será palco de um grande reunião da coligação “A Força Que Vem do Povo”, do candidato a prefeito Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira. O encontro acontecerá no cruzamento das Ruas D e N, no setor Malvinas, às 19 horas.

A coligação convida toda a população de Gurupi para participar desse grande encontro, que está sendo chamado de “O Encontro da Vitória do 55”. Confirmada a presença do vice-governador, Laurez Moreira, parlamentares estaduais, federais, candidatos a vereador da coligação, líderes comunitário e diversas lideranças política.

Campanha

Eduardo Fortes e Juarez Moreira deram início à campanha destacando seu compromisso em trabalhar pelo povo de Gurupi. Com uma abordagem direta, os candidatos têm investido em caminhadas pelos bairros de Gurupi, conversando de porta em porta com os moradores e conhecendo de perto as necessidades dos comerciantes e da classe empresarial. “Em nossa gestão, eu e meu vice trabalharemos incansavelmente pelo nosso Gurupi. Vamos todos juntos votar no 55”, afirmou Eduardo Fortes.

