Professor Júnior Geo confirma participação no primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Palmas

Por Marimar Aiala

O pré-candidato a prefeito de Palmas, Professor Júnior Geo (PSDB), confirmou a sua participação no primeiro debate que haverá entre os candidatos que disputarão a Prefeitura de Palmas. A presença de Geo foi confirmada nesta quarta-feira, dia 3 de julho, através de assinatura do termo de regulamentação do debate que será realizado pela TV Jovem Record Tocantins, no dia 16 de agosto, às 11h50, na sede da emissora, na Capital.

Essencial

“O debate é essencial e quem não se apresenta para o debate está fugindo da população” – afirmou Júnior Geo, acrescentando que é através da exposição de ideias, nos meios de comunicação, que o eleitor residente em qualquer região da cidade conhece os candidatos e suas propostas de gestão pública.

Nível alto

Perguntado sobre a expectativa para o debate, o Professor Júnior Geo respondeu que espera que o confronto de ideias seja em alto nível. “Espero que tenhamos um alto nível de exposição de ideias. O candidato mostra quem ele é realmente e o que pretende, expondo seu planejamento de governo e não fazendo ataques e denegrindo imagem de quem quer que seja, porque para crescer, você não precisa pisar em cima de ninguém, mas, quem você é e a que veio” – assegura o pré-candidato do PSDB.

Debate

O debate da Tv Record será dividido em cinco blocos, sendo que, em dois deles, haverá confronto direto entre os candidatos. A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) definirá os temas do terceiro bloco que vai abordar assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico de Palmas.