Professora Célia Lima lança candidatura à Câmara Municipal de Gurupi com apoio de lideranças

Por Redação

Na noite desta segunda-feira, 19, a professora Célia Lima oficializou sua candidatura à Câmara Municipal de Gurupi em um evento marcado por forte apoio popular e a presença de diversas lideranças políticas.

Defensora das causas sociais, Célia Lima atualmente está licenciada do cargo de coordenadora da Casa de Apoio Nova Esperança para disputar as eleições de outubro. Ela integra a coligação “A Força Que Vem do Povo”, liderada pelos candidatos a prefeito Eduardo Fortes e Juarez Moreira.

O lançamento da candidatura de Célia Lima foi prestigiado por centenas de pessoas, incluindo figuras de destaque como o vice-governador Laurez Moreira, o deputado estadual Gutierres Torquato, e outras personalidades políticas como Andréia Stival, Marcella Patrícia Barros e Aline Torquato. Os candidatos à prefeitura, Eduardo Fortes e Juarez Moreira, também marcaram presença, reforçando o apoio à candidatura de Lima.

Durante o evento, Célia Lima reafirmou seu compromisso com as causas sociais e destacou a importância de fortalecer as vozes dos menos favorecidos na Câmara Municipal. Sua campanha promete ser centrada em políticas públicas voltadas para a inclusão e o bem-estar social.