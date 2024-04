Progressistas oficializa vereador Soares Filho como pré-candidato a vice-prefeito em Porto Nacional

da redação

Nesta última segunda-feira, 1º de abril, ocorreu a oficialização da filiação do vereador Soares Filho ao partido Progressistas e seu anúncio como pré-candidato a vice-prefeito de Porto Nacional na chapa que será liderada pelo deputado federal Antonio Andrade, do Republicanos.

O evento de filiação contou com a presença do deputado federal Vicentinho Júnior, presidente estadual do Progressistas, juntamente com o pré-candidato a prefeito Antônio Andrade, e o ex-prefeito Otoniel Andrade.

Na ocasião, Vicentinho Júnior destacou a importância da união entre Soares Filho e Toinho Andrade. “Estou muito feliz em receber a filiação de Soares Filho. Esse homem aguerrido, valente e competente e mais feliz ainda em vê-lo se juntar a Toinho Andrade nessa jornada rumo à prefeitura de Porto Nacional. Juntos, eles formam uma equipe capaz de alcançar os melhores resultados e entregar as melhores soluções para nossa cidade”, afirmou.

O deputado federal agradeceu a Soares Filho por se juntar ao Progressistas e expressou sua confiança na contribuição do novo filiado. “Não tenho dúvidas de que cada vez mais vamos ajudar Luzimangues a alcançar seu lugar de direito no nosso mandato. Seja bem-vindo”, disse.

Soares Filho, por sua vez, expressou sua gratidão pela oportunidade e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Porto Nacional e seus distritos. “Estou muito feliz em fazer parte deste time e prometo empenhar-me ao máximo para construirmos uma cidade cada vez melhor e mais inclusiva para todos os seus habitantes”, citou.

Antônio Andrade, pré-candidato a prefeito, também se pronunciou, agradecendo a Vicentinho Júnior pela acolhida a Soares Filho. “Você teve a sensibilidade de escolher um partido que vai te valorizar a ser um representante à altura do partido que está filiando”, afirmou.