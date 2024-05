Projeto de Lei do Deputado Gaguim beneficia menor nas políticas de proteção social e equidade

Por Redação

O Deputado Gaguim, em consonância com seu compromisso com políticas de proteção social e equidade, teve mais um de seus esforços legislativos reconhecidos com a aprovação do Projeto de Lei (PL) 3413/2019. A proposta, que recentemente passou pela Comissão de Finanças e Tributação, busca uma alteração significativa no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O cerne do PL consiste em equiparar, mediante declaração do próprio segurado, o menor sob sua guarda judicial ao filho do segurado, desde que o menor não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Essa equiparação amplia o escopo de proteção social previsto na legislação.

Essa iniciativa, além de demonstrar o compromisso do Deputado Gaguim com as demandas sociais, busca garantir que crianças e adolescentes em situações vulneráveis tenham acesso a benefícios previdenciários essenciais para seu desenvolvimento e bem-estar.

A aprovação do PL 3413/2019 na Comissão de Finanças e Tributação representa um avanço significativo no debate legislativo sobre a proteção social no Brasil. Agora, o projeto seguirá para as próximas etapas do processo legislativo, onde espera-se que continue a angariar apoio e se torne efetivamente uma lei que contribua para a melhoria da qualidade de vida de milhares de brasileiros.