PSDB Tocantins reúne lideranças em evento de filiação em Paranã

Por Redação

Neste sábado, o PSDB Tocantins promoveu um encontro de filiação que reuniu vereadores, pré-candidatos, militantes e lideranças de toda a região sudeste do Estado em Paranã.

O evento contou com as presenças da presidente nacional do PSDB-Mulher e do diretório estadual, prefeita Cinthia Ribeiro, do deputado estadual, Eduardo Mantoan, além dos vereadores tucanos de Palmas: Waldson, Major Negreiros, presidente da Câmara, José do Lago Folha Filho e da militância tucana da capital. O destaque ficou por conta da filiação do pré-candidato a prefeito, Fabrício Viana, tornando o evento ainda mais prestigiado por importantes lideranças, além da presença em peso da população da cidade e da zona rural. Durante as falas das autoridades, foi unanimidade o legado da família do Fabrício para quem vive em Paranã, especialmente na área da saúde e na geração de empregos. História marcada pelas gestões do pré-candidato e de seu pai, o ex-prefeito e ex-deputado estadual, o médico José Viana.

O evento de hoje demonstrou mais uma vez a capilaridade que o PSDB tem ganhado no Tocantins, sob o comando de Cinthia Ribeiro, que nestas eleições não é candidata, mas permanece comprometida em fortalecer o partido e eleger o maior número de tucanos e tucanas.