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segunda-feira, 20 julho

Política

PSOL-Rede lança Witer Naves ao governo e define candidatos ao Senado no Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

A Federação PSOL-Rede entra formalmente na disputa pelo comando do Tocantins nesta segunda-feira (20/07), com a realização da convenção estadual que deverá oficializar o professor e geógrafo Witer Naves (PSOL) como candidato ao Governo do Estado. O evento também deve confirmar a advogada Lúcia Viana (PSOL) como candidata a vice-governadora.

Para as duas vagas ao Senado Federal, o grupo apresenta o professor Osvaldo Soares Neto (PSOL) e o empresário, jornalista e consultor ambiental Fábio Ribeiro (Rede Sustentabilidade). Os quatro nomes foram aprovados previamente pela direção estadual da federação e serão submetidos à homologação durante a convenção.

PSOL-Rede oficializa Witer Naves ao Governo do Tocantins em convenção
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