PSOL-Rede lança Witer Naves ao governo e define candidatos ao Senado no Tocantins

da redação

A Federação PSOL-Rede entra formalmente na disputa pelo comando do Tocantins nesta segunda-feira (20/07), com a realização da convenção estadual que deverá oficializar o professor e geógrafo Witer Naves (PSOL) como candidato ao Governo do Estado. O evento também deve confirmar a advogada Lúcia Viana (PSOL) como candidata a vice-governadora.

Para as duas vagas ao Senado Federal, o grupo apresenta o professor Osvaldo Soares Neto (PSOL) e o empresário, jornalista e consultor ambiental Fábio Ribeiro (Rede Sustentabilidade). Os quatro nomes foram aprovados previamente pela direção estadual da federação e serão submetidos à homologação durante a convenção.