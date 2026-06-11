PT articula Kátia Abreu para o Governo do Tocantins e Paulo Mourão para o Senado

Por Wesley Silas O Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou a definição das candidaturas majoritárias para as eleições no Tocantins. Em reunião em Brasília com a cúpula nacional da legenda, a ex-senadora Kátia Abreu e o ex-deputado Paulo Mourão foram apontados como os nomes mais cotados para disputar, respectivamente, o Governo do Estado e a vaga ao Senado Federal. O movimento busca alinhar o diretório regional à estratégia nacional da sigla.

Articulação em Brasília

A definição ocorrerá após encontro entre Kátia Abreu e o presidente nacional do PT, Edinho Silva. A reunião conta com a participação do presidente estadual do partido, Nile Willian, e do ex-suplente de senador, Donizeti Nogueira. Segundo a ex-senadora, a legenda deve anunciar formalmente nos próximos dias a chapa completa, que incluirá também os candidatos às câmaras federal e estadual.

Prazos e estratégia nacional

A agenda do PT estabelece prazos rígidos para a homologação das alianças. As decisões estaduais devem ser enviadas para validação da Direção Nacional até o dia 20 de junho. O cronograma é parte de um esforço para garantir que os palanques regionais reflitam as prioridades políticas do partido em âmbito federal.

Consenso na Federação

Além das instâncias internas do PT, as candidaturas precisam passar pelo crivo da Federação Brasil da Esperança, composta também pelo PCdoB e PV. O prazo final para a conclusão das análises pela Executiva Nacional da Federação é 30 de junho. Caso não haja consenso entre as três siglas no Tocantins, a decisão final sobre os nomes e coligações será arbitrada pela direção nacional da federação.

Alteração da dinâmica sucessória no Tocantin