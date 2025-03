PT de Gurupi define chapa para eleição do diretório e projeta candidatura própria para 2028

Da redação

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Gurupi definiu uma chapa conjunta para a eleição do diretório municipal, que ocorrerá no dia 6 de julho. O ex-vereador Cabo Carlos será o candidato a presidente, enquanto o Professor Fabiano Kenji, que era cotado para o cargo, ficará com a Secretaria de Organização do partido.

A aliança interna busca fortalecer o PT na região e já projeta um planejamento eleitoral para os próximos anos. Pelo acordo firmado, Kenji terá apoio para disputar uma vaga de deputado federal pelo PT na região sul do Tocantins, enquanto ficou definida a formação de uma chapa completa para a disputa municipal de 2028, incluindo candidatos a prefeito e vereadores. O nome de Cabo Carlos desponta como pré-candidato à Prefeitura de Gurupi na próxima eleição municipal.

Nas redes sociais, Kenji celebrou a união e destacou que essa articulação representa um novo momento para a sigla na cidade. “A formação da chapa conjunta foi o primeiro passo para o resgate e reconstrução do Partido dos Trabalhadores em Gurupi”, afirmou.

Com a estratégia traçada para os próximos pleitos, o PT de Gurupi busca consolidar sua base e ampliar sua presença política na cidade, mirando tanto as eleições estaduais de 2026 quanto a disputa municipal de 2028.