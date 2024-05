PT Gurupi retira pré-candidatura ao Paço e abre diálogo com campo democrático

Por Redação

Fortalecer a chapa de vereadores e vereadoras e não ter candidatura própria para a Prefeitura, foi a decisão do Partido dos Trabalhadores (PT) de Gurupi, em reunião do Diretório Municipal na noite da última quinta-feira, 16, de forma híbrida, presencial e virtual.

Com a presença do Secretário de Organização do PT Tocantins, Diego Montelo, pré -candidatas e pré -candidatos e de membros da Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT, PV e PCdoB), o Diretório Municipal do PT Gurupi decidiu, por maioria de votos, pela retirada da pré-candidatura do professor Fabiano Kenji e que de agora em diante, a FE Brasil reafirma o lançamento da chapa de vereadores nas eleições de 2024 e fará a avaliação quanto a possibilidade de aliança com pré-candidatos a prefeitos neste pleito, abrindo diálogo com o campo democrático, para composição.

O partido entende que a defesa do governo Lula e da classe trabalhadora será essencial para a escolha do projeto com o qual se aliará nestas eleições e reafirmou que a prioridade do PT será a composição de uma chapa forte da FE Brasil para a eleição de vereadoras e vereadores, visando fortalecer a representação do povo trabalhador no Legislativo Municipal.