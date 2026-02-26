PT inaugura em Palmas sede estadual com alojamento para militantes do interior

Por Redação

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO) inaugura neste sábado, 28 de fevereiro, às 20h, sua nova sede estadual em Palmas. Batizado de “Casa Companheira”, o espaço foi concebido para ser um centro de articulação política do partido no estado e também abrigará o Diretório Municipal de Palmas.

Um dos diferenciais da estrutura é o hotel de trânsito, criado para receber militantes do interior que se deslocam à capital para atividades partidárias, participação em movimentos sociais ou tratamentos de saúde. O local conta com dormitórios masculino e feminino, suítes com ar-condicionado e beliches.

A Casa Companheira dispõe ainda de área ampla para reuniões e plenárias, sala exclusiva para secretarias e setoriais, espaços voltados à juventude e à integração da militância, além de cozinha completa para apoiar eventos de longa duração.

Para a presidente do PT Palmas, Rosimar Mendes, a nova sede representa um avanço na organização do partido. “É fundamental termos um espaço onde a militância possa se reunir e atuar por um Tocantins com mais justiça social. A Casa Companheira é esse porto para o planejamento das nossas lutas”, afirmou.

O presidente estadual do PT, Nile William, ressalta o impacto financeiro da mudança. “A partir de agora, teremos economia real. Não será mais necessário gastar com locação de auditórios ou outros espaços. O PT é o sindicato da classe trabalhadora, e essa casa foi pensada para acolher quem constrói a luta no dia a dia”, disse.

A inauguração coincide com as comemorações dos 46 anos de fundação do partido. Antes do ato oficial, o espaço já recebe atividades internas, como a reunião do Setorial de Combate ao Racismo, marcada para as 18h30, reforçando o caráter de uso permanente da nova sede.

Serviço

Evento: Inauguração da Casa Companheira (sede estadual do PT-TO)

Data: Sábado, 28 de fevereiro

Horário: 20h

Local: 108 Sul (ARSE 13), Alameda 12, Lotes 46 e 48 – Palmas (em frente à Pracinha da 13)

Esta mensagem foi gerada por Nova – baixe-a gratuitamente:

https://novaapp.onelink.me/PBYt/cyi2tjkv