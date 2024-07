Queda acentuada no saldo de empregos em Gurupi exige medidas de formação profissional, diz Cristiano Pisoni

“Dados do Caged desmentem pleno emprego proclamado pela prefeita”, afirma pré-candidato.

Pisoni destaca que os números recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam uma séria redução no saldo de empregos formais em Gurupi, contradizendo as declarações otimistas da prefeita Josi Nunes sobre a situação econômica da cidade. Segundo o pré-candidato a prefeito, Cristiano Pisoni (PSDB), a administração municipal precisa reconhecer a urgência de implementar iniciativas de qualificação profissional para reverter o cenário atual.

“É lamentável ver a gestão afirmar que atingimos o pleno emprego, quando os dados mostram outra realidade e os moradores experimentam as dificuldades de encontrar trabalho, especialmente os jovens,” afirmou Pisoni.

Os dados do Caged evidenciam um declínio acentuado. Em 2022, o saldo de empregos era de 1.727, mas caiu para 825 em 2023 – uma redução superior a 52%. A média mensal de geração de empregos refletiu essa tendência negativa, passando de 68,75 em 2022 para 58,8 em 2023, representando uma queda de quase 15% nos primeiros cinco meses de cada ano.

Frente a essas estatísticas alarmantes, Pisoni propôs ações concretas para formação de mão de obra, destacando a criação de “Centros de Oportunidade” nos bairros de Gurupi. “Precisamos investir em qualificação e capacitação profissional para enfrentar o alto índice de demissões. A proposta inclui cursos em áreas de alta demanda, como marcenaria, mecânica, manutenção de celulares, conserto de eletrodomésticos, produção audiovisual, social media e influencer, desenvolvimento de sites e aplicativos, e organização de eventos. Esses cursos serão oferecidos em parcerias com o Sistema S, sindicatos, universidades e igrejas,” explicou.

Os Centros de Oportunidade, conforme detalhou Pisoni, seriam equipados com infraestrutura moderna e conduzidos por instrutores experientes, assegurando que os alunos estejam preparados para o mercado de trabalho. Pisoni também enfatizou a importância de fomentar o empreendedorismo local. “Nosso objetivo é não só formar profissionais qualificados, mas também apoiar a criação e sustentabilidade de novos negócios, oferecendo suporte técnico e financeiro. Isso ajudará nossos jovens a transformar suas ideias em novos empreendimentos, impulsionando economicamente Gurupi.”

Segundo Pisoni, a proposta busca dar resposta às dificuldades enfrentadas pela população, promovendo um ambiente mais próspero e voltado para o crescimento sustentável, com oportunidades reais de carreira e desenvolvimento para todos.