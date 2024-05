R$ 200 milhões em obras: Prefeita Josi Nunes consegue retomar obras importantes e anuncia novos recursos federais

Por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), tem se destacado pela sua habilidade em viabilizar recursos federais para investimentos no município. Em um esforço conjunto com parlamentares e ministérios, Josi Nunes conseguiu captar aproximadamente R$ 200 milhões em emendas parlamentares e individuais, beneficiando diretamente a população de Gurupi.

Recentemente, após participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a prefeita anunciou a retomada das obras da Central de Abastecimento de Gurupi (Ceasa) e avanços nas tratativas para a continuidade das obras da Estação da Cidadania. Josi Nunes ressaltou que, apesar de uma breve interrupção nos repasses do governo federal, a execução do Ceasa será retomada nos próximos dias, seguindo o cronograma estabelecido.

Esses resultados são fruto da vasta experiência política de Josi Nunes, que inclui quatro legislaturas como deputada estadual e atuação como deputada federal. A prefeita destaca a importância dos sólidos relacionamentos estabelecidos no Congresso Federal, que contribuíram para fortalecer a relação do executivo municipal de Gurupi com o executivo nacional.

Josi Nunes reafirma seu compromisso em entregar os projetos conforme previsto, demonstrando determinação e eficiência na gestão dos recursos destinados ao desenvolvimento de Gurupi. Seu trabalho e conhecimento dos processos políticos têm gerado resultados visíveis em cada parte da cidade, consolidando sua posição como uma gestora comprometida com o progresso e bem-estar da comunidade.

“Como determina a lei, os recursos federais são liberados ao município em etapas. A cada novo repasse, conseguimos avançar com as obras. Tivemos uma breve interrupção nos repasses feitos pelo governo federal, mas consegui resolver a situação e, nos próximos dias, a execução do Ceasa será retomada. Apesar dessa pequena pausa, o cronograma segue a todo vapor e farei a entrega conforme previsto”, garante Josi.