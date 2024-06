Reeleição sob pressão: Opositores evitam atacar a prefeita Josi Nunes e focam na debilidade de parte da equipe e recursos travados

Por Wesley Silas

Com a proximidade das eleições municipais, a disputa pelo cargo de prefeito(a) na cidade de Gurupi ganha contornos cada vez mais intensos. A atual prefeita, Josi Nunes (UB), candidata à reeleição, enfrenta uma disputa acirrada contra dois oponentes, sendo eles o deputado Eduardo Fortes (PSD) e o empresário Cristiano Pisoni (PSDB). No entanto, em meio à campanha, a gestora tem lidado com desafios internos significativos que colocam sua reeleição em risco.

Um dos principais pontos críticos da administração de Josi Nunes tem sido o desgaste visível de parte sua equipe na cabeças dos gurupienses – majorado pelos seus adversários. Apesar de conseguir garantir mais de R$ 200 milhões em recursos para obras essenciais na cidade, sua gestão enfrenta entraves burocráticos que têm atrasado a concretização das licitações necessárias para dar sequência às obras em andamento ou assinar novas ordem de serviços de novas obras como a da nova rodoviária. Publicizado por seus adversários, esse problema gera descontentamento na população, que esperava ver as promessas de melhoria urbana se materializando mais rapidamente.

Ataques…

Nos bastidores políticos, a estratégia dos adversários de Josi Nunes tem sido cuidadosamente traçada. Baseando-se em pesquisas qualitativas, que buscam explorar de forma aprofundada os aspectos subjetivos e as interpretações dos eleitores, os competidores têm adotado uma abordagem cuidadosa. Segundo insiders, todas as recomendações dessas sondagens apontam para a necessidade de evitar ataques diretos à prefeita. Isso se deve ao seu grande carisma e ao fato de ser uma mulher, atributos que poderiam gerar uma reação negativa do eleitorado se atacados frontalmente. Em vez disso, os opositores concentram suas críticas em certos membros da equipe da prefeita, tentando destacar a ineficiência administrativa sem atingir a popularidade pessoal da gestora.

Até o momento, a equipe da prefeita Josi Nunes não mostrou um contra-ataque eficiente para aplacar as críticas e redirecionar a campanha. A falta de uma resposta robusta tem permitido que os adversários ganhem terreno aproveitando das falhas administrativas sem precisar confrontar diretamente a líder do governo municipal.

Diante desse cenário, a eleição promete ser uma das mais disputadas dos últimos tempos em Gurupi. Resta saber se Josi Nunes conseguirá reorganizar sua equipe e destravar os recursos para obras a tempo de mudar a percepção pública e consolidar sua posição para a reeleição.