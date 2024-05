Republicanos adia anúncio de apoio ao pré-candidato à prefeitura de Gurupi

Por Wesley Silas

Até então, havia uma forte expectativa de que o Partido Republicanos, liderado pelo governador Wanderlei Barbosa no Estado e por Edinho Fernandes em Gurupi, endossaria a candidatura do deputado Eduardo Fortes (PSD) à prefeitura. No entanto, entraves surgiram, especialmente devido à posição do senador Irajá Abreu, presidente estadual da legenda e antagonista declarado do governador Wanderlei.

Durante uma reunião com os pré-candidatos a vereador do Republicanos, Edinho Fernandes solicitou que aguardassem enquanto o partido decide sua posição.