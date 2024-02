Republicanos do Tocantins recebe filiação de seis prefeitos

da redação

O Republicanos filiou nesta quarta-feira, 07, alguns prefeitos do Tocantins. Passam a fazer parte do partido os gestores de Riachinho, Ronailson Bandeira (deixou o Solidariedade); de Tupirama, Ormando Brito (ex-MDB); de Santa Terezinha, Irmão Doda (saiu do Cidadania); de Goianorte, Maria de Jesus Amaro (ex-SD); de Bandeirantes, Saulo Borges (ex-Cidadania); e de Nova Rosalândia, Enoque Portilio (ex-Podemos).

Todos podem ir à reeleição. Os novos membros foram recebidos pelo governador Wanderlei Barbosa, que preside o partido no Tocantins; e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos).

O presidente do Republicanos no Tocantins, Wanderlei Barbosa, expressou sua satisfação com a chegada dos novos membros. “A filiação destes prefeitos é uma demonstração clara do reconhecimento do trabalho do partido e do alinhamento com os princípios republicanos. Estamos entusiasmados em trabalhar em conjunto para fortalecer as ações que já vêm sendo implementadas e ampliar a construção de um Estado melhor para todos os tocantinenses,” completou o governador ao comemorar a parceria que tem construído com os gestores municipais.