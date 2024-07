Republicanos realiza convenção em Dianópolis com a presença do governador

Por Redação

Com a presença do governador Wanderlei Barbosa, Republicanos realiza na próxima quinta-feira, 25, a Convenção do partido, que tem como indicação de pré-candidato a prefeito em Dianópolis, Jailton Bezerra.

A convenção vai acontecer no Colégio Estadual Joca Costa, “Colégio Militar”, às 19h, e terá a presença de líderes e presidentes dos partidos aliados, PP e PRD.

”É um momento importante, onde vamos chancelar um projeto para traçar os próximos quatro anos do destino de Dianópolis. Esse projeto tem início na próxima quarta-feira, com a presença do nosso governador, na realização da nossa convenção. Aproveito para convidar toda comunidade para estar com a gente neste dia tão importante da nossa democracia”, comentou Jailton Bezerra.

Na convenção, o Partido Progressista indica André Cavalari como pré-candidato a vice-prefeito, na chapa de Jailton Bezerra. “A gente agradece ao governador pelo compromisso com Dianópolis, vindo até nossa cidade, para chancelar a nossa convenção. Será mais um dia histórico para a nossa comunidade e a gente agradece todo apoio das diversas lideranças políticas do nosso estado”, detalhou André.

Serão apresentados os pré-candidatos a vereadores e vereadoras dos partidos aliados.