Retorna à casa: Luana Ribeiro é empossada deputada no lugar de Ivory de Lira

da redação

O segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Gutierres Torquato (PDT), deu posse na manhã desta quarta-feira, à suplente de deputado, Luana Ribeiro (PCdoB). A parlamentar assumiu no lugar do deputado Ivory de Lira (PCdoB), que se afastou para se dedicar à sua pré-campanha e à campanha de prefeito na cidade de Miracema do Tocantins.

Luana fez questão de destacar seu apreço pelo Parlamento, bem como pelos servidores da Casa de Leis, ao ponto de destacar o trabalho dos deputados e dos servidores e diversos projetos que ela implementou durante seus quatro mandatos de deputada estadual.

A nova empossada atribuiu o fato de não ter sido eleita na última eleição, às providências divinas, dando a entender que cada momento aconteceu na hora que teria de acontecer, e acrescentou: “eu nasci para servir na política”.

Luana elogiou o gesto de Ivory de Lira, ao se licenciar e dar oportunidade para ela assumir o mandato. A deputada poderá continuará no mandato até o final da legislatura, caso Ivory seja eleito prefeito de Miracema.

O presidente da Aleto, deputado Amélio Cayres (Republicanos) – que no momento está interinamente à frente do Governo do Estado, enquanto o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) está em viagem oficial para Portugal – prestigiou a solenidade de posse. “Importante você voltar, pois você será uma companheira que vai se juntar aos demais pares que contribuem com o bom andamento desta Casa”, ressaltou Cayres.

Ao dar posse à nova parlamentar, Gutierres Torquato disse que a contribuição de Luana, diante do histórico dela no Legislativo, será muito importante para os trabalhos da Assembleia e para o Estado como um todo.

Também prestigiaram a solenidade os deputados Nilton Franco (Republicanos), Júnior Geo (PSDB), Marcus Marcelo (PL), Olyntho Neto (Republicanos) e Vilmar de Oliveira (Solidariedade). Todos deram as boas-vindas e comemoraram a chegada da colega.