Ricardo Ayres declara apoio à pré-candidatura de Cleiton Cerqueira em Porto Alegre do Tocantins

Da redação

Com a proposta de continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Porto Alegre do Tocantins, o deputado federal Ricardo Ayres, declarou apoio à pré-candidatura de Cleiton Cerqueira, para prefeito de Porto Alegre do Tocantins.

Em reunião na residência do pré-candidato, no final da tarde desta sexta-feira, 21, juntamente com o grupo dos pré-candidatos a vereadores, o deputado afirmou seu compromisso com o grupo, destacou o trabalho realizado pelo atual prefeito Rennan Cerqueira nos últimos oito anos e afirmou. “A gente precisa dar continuidade a este trabalho de desenvolvimento que Porto Alegre está vivendo e para isso, precisamos apoiar o Cleiton Cerqueira, que é um nome de compromisso, ficha limpa e que caminhou estes oito anos ao lado da gestão, trabalhando por essa cidade e que tenho certeza, vai fazer a diferença neste projeto que tem nosso apoio”, afirmou.

O deputado falou do seu compromisso com a cidade e lembrou. “Trouxemos recursos para Porto Alegre, onde tenho amigos e um carinho imenso. Já está na conta do município, nova emenda de mais de R$ 1 milhão para iluminação de led e esse trabalho vai continuar a partir de primeiro de janeiro com esse compromisso de seguirmos juntos, pelo desenvolvimento do município e de sua população. Trago um abraço do governador Wanderlei Barbosa que é do meu partido e que apoia Cleito Cerqueira em Poro Alegre do Tocantins. Vamos juntos”, declarou.

O pré-candidato a prefeito Cleiton Cerqueira, agradeceu o apoio e afirmou. “Motivo de muita alegria receber o deputado em nossa cidade e ter o apoio dele nesta caminhada. Vamos trabalhar pelo compromisso diário de seguir fazendo por Porto Alegre do Tocantins com responsabilidade e transparência, este trabalho que a nossa comunidade merece”, detalhou.

Cleiton Cerqueira tem o grupo formado pelos partidos do Republicanos, PP, PL e PT com quase 30 pré-candidatos a vereadores, conta com apoio do governador Wanderlei Barbosa, dos deputados federais, Vicentinho Júnior, Ricardo Ayres, estaduais Cleiton Cardoso e senador Eduardo Gomes