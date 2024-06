Rodrigo de Meneses é reconduzido ao cargo de juiz titular do TRE-TO

Diário Oficial da União traz a oficialização do retorno ao Pleno do tribunal.

Por Redação

Publicação no Diário Oficial da União (DOU) oficializa a recondução do procurador do Estado Rodrigo de Meneses como juiz titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) na classe dos juristas.

O documento, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicado na edição de segunda-feira, dia 3. A Corte Eleitoral é composta por sete juízes membros: dois desembargadores, dois juízes de Direito, um juiz federal e dois representantes da Classe dos Juristas.

Carreira

Natural de Teresina, Rodrigo de Meneses se formou em Direito na Universidade Estadual do Piauí em 2005. É especialista em Direito e Processo Tributário e Mestre em Prestação Jurisprudencial e Direitos Humanos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat). Desde 2007 faz parte da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins. Em janeiro de 2022 foi empossado como juiz membro titular da corte, representando a classe dos juristas. Agora é reconduzido para novo período até 2026.