Ronison Parente organiza chapas completas no Podemos e MDB, que passou a ter três vereadores.

Por Redação

Na reta final de filiações partidárias o partido que mais cresceu em Formoso do Araguaia foi o MDB, que tinha apenas o vereador Gabriel Bezerra, e agora conta com a vereadora Rosinha JB e Euibras Moreira, que migraram do Progressistas para o MDB.

“O MDB que governou a cidade por 34 anos, desde de 2004 não tinha uma representação política desta envergadura. O projeto do partido nestas eleições, de acordo com o presidente municipal Ronison Parente,é eleger 4 vereadores”, defende o pré-candidato a prefeito de Formoso.

Outra surpresa, segundo Parente, guardada a 7 chaves, foi a organização do Podemos, até então, inexistente no município; emergiu nesta segunda-feira com chapa completa para a disputa da câmara municipal.