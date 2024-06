Rose da Infra busca fortalecer a presença Feminina na Câmara de Gurupi pelo AGIR

Por Redação

(Gurupi) Com uma trajetória como missionária e servidora pública municipal, Rosilene Ferreira Nunes Carvalho (AGIR), mais conhecida como Rose da Infra, anuncia sua pré-candidatura à vereadora de Gurupi. Graduada em Gestão Pública e atualmente cursando Fisioterapia, Rose é casada e mãe de dois filhos. Sua principal bandeira é a defesa dos direitos dos servidores municipais, especialmente daqueles que são menos visados mas desempenham papéis cruciais na administração pública e desenvolver programas de conscientização e evangelização para combater a violência e o uso de drogas em Gurupi,

Rose vive em Gurupi há 27 anos, onde se tornou uma figura bem conhecida e respeitada em sua área de atuação. Como missionária evangélica e vice-pastora do Ministério Restauração Palavra Viva, ela se dedica a causas sociais e espirituais. “Dediquei minha vida ao serviço público, atuando inicialmente no Departamento Municipal de Trânsito, como educadora de trânsito, e atualmente como secretária na oficina da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Gurupi”, compartilha Rose.

A vasta experiência de Rose no serviço público despertou seu desejo de advogar pelos direitos dos servidores municipais, com foco naqueles que frequentemente são esquecidos. Rose acredita que, como vereadora, poderá criar políticas para valorizar e reconhecer esses profissionais, além de melhorar a infraestrutura da cidade.

A pré-candidata estrutura sua campanha em quatro pilares principais:

1. Valorização dos Servidores Municipais: Implementar políticas que reconheçam e valorizem o trabalho dos servidores, garantindo melhores condições de trabalho e benefícios.

2. Melhoria da Infraestrutura: Fiscalizar e acompanhar os projetos de infraestrutura, assegurando que as obras sejam bem direcionadas e atendam às necessidades da população.

3. Combate à Violência e às Drogas: Desenvolver programas de conscientização e evangelização para combater a violência e o uso de drogas em Gurupi, promovendo um ambiente mais seguro e saudável.

4. Engajamento Social: Fortalecer o engajamento comunitário e a participação cidadã na vida pública, incentivando a transparência e a responsabilidade na gestão municipal.

Rose é destacada por seu envolvimento ativo em diversas iniciativas comunitárias e religiosas. Como vice-pastora do Ministério Restauração Palavra Viva, ela lidera esforços de evangelização e programas sociais que visam melhorar a qualidade de vida da população de Gurupi. Seu compromisso com a causa pública e o bem-estar social é um dos pilares de sua campanha.

A candidatura de Rose da Infra é sustentada pelo apoio de diversas organizações comunitárias e líderes locais, que reconhecem seu comprometimento e dedicação à cidade de Gurupi. Seu trabalho como servidora pública e pastora tem lhe rendido a confiança e o respeito de muitos cidadãos.

“Minha trajetória no serviço público e na vida comunitária me ensinou o valor do compromisso e da dedicação ao próximo. Quero ser a voz daqueles que muitas vezes não são ouvidos e trabalhar incansavelmente por uma Gurupi melhor para todos. Conto com o apoio de cada cidadão para juntos construirmos uma cidade mais justa, segura e próspera”, afirma Rose.