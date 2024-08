Salomão Barros desiste de disputar prefeitura de Tocantinópolis

da redação

Em Tocantinópolis, Salomão Barros (Podemos) acabou não colocando sua candidatura a prefeito. Assim, a cidade terá três candidatos na disputa: o deputado estadual Fabion Gomes (PL), que é o candidato do sobrinho, o prefeito Paulo Gomes; contra o vereador Roberlan Cokim (PSB) e o empresário Alaor do Sacolão (PT).

Salomão disse que tomou a decisão “pensando no futuro da nossa cidade e no meu papel no cenário político local”. O ex-pré-candidato disse que ainda está analisando quem apoiará para prefeito.