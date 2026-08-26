Sem desistência, todos os candidatos ao Governo do Tocantins participam de debate da FIETO e TV Jovem Record nesta quinta, 27

Evento será transmitido pela TV Jovem Record a partir do meio-dia pelo canal 7.1 e pelas plataformas digitais da emissora

Da Redação

Com o objetivo de ampliar o acesso da população às propostas dos candidatos para o desenvolvimento do Estado e fortalecer o processo democrático, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) promove, em parceria com a TV Jovem Record, nesta quinta-feira, 27, com transmissão ao vivo pelo Canal 7.1 e pelas plataformas digitais da emissora, um debate eleitoral com os candidatos ao Executivo tocantinense. A programação terá início às 11h30 (horário de Brasília) com entradas ao vivo e o debate terá início ao meio-dia.

A mediação será do jornalista Raul Dias, que atua há 21 anos como repórter do programa Domingo Espetacular, da Record. Natural de São Bartolomeu, distrito de Cabo Verde (MG), o jornalista tem experiência em reportagens investigativas e especiais com coberturas de temas de relevância nacional e internacional.

Na oportunidade, serão levados aos postulantes ao Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos temas como economia, infraestrutura, educação, saúde, segurança, entre outros livres para que mostrem ao setor industrial e à sociedade de uma forma geral suas propostas, de que forma pretendem viabilizá-las, se são projetos de governo (limitados ao mandato) ou projetos de Estado (ações estruturantes e de longo alcance).

Para o presidente da FIETO, Roberto Pires, diferente das edições anteriores, a principal novidade da parceria com a TV Jovem Record neste ano é a realização de um debate no formato tradicional e com convidados no auditório onde os candidatos apresentarão suas propostas, responderão a perguntas dos setores produtivos e dos seus concorrentes.

“A iniciativa reforça o compromisso da FIETO em contribuir de forma propositiva com o processo eleitoral através de um debate que se propõe a ser um canal de comunicação entre os postulantes ao Palácio Araguaia e a sociedade. Além disso, vamos publicar três rodadas de pesquisas realizadas pelo Instituto Paraná”, fala e reitera o convite para que todos acompanhem o encontro.

Para a diretora financeira da TV Jovem Record, Josélia Cavalcante dos Santos, “a TV une-se à FIETO para somar força da comunicação à liderança do setor industrial para proporcionar ao eleitor tocantinense a oportunidade de avaliar, com transparência e isonomia, as ideias e projetos dos candidatos antes de exercerem o seu direito de voto. Realizar este debate, inclusive com plateia presente e transmissão multiplataforma, é um passo decisivo para garantir o acesso à informação e promover um debate democrático e acessível a todo o estado”.

As perguntas sobre os temas foram levantadas junto aos setores produtivos da indústria, entidades representativas e aos especialistas da FIETO. Responsáveis pela geração de cerca de 45 mil empregos formais, mais de 3.500 indústrias atuam no Estado enfrentando desafios, mas contribuindo com o desenvolvimento do Tocantins.

O debate será dividido em quatro blocos, com diferentes formatos de participação dos candidatos, proporcionando espaços para a apresentação de propostas e o diálogo sobre temas relevantes para o Estado.

“Carta Da Indústria”

Ao final do debate, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, Roberto Pires, entregará aos postulantes a comandar o Governo do Tocantins a “Carta da Indústria”, uma agenda das principais demandas do setor direcionadas ao poder público com o objetivo de induzir à criação de um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento e melhoria do funcionamento e eficiência da máquina pública para que ela possa, com mais facilidade, implementar as políticas públicas necessárias.

É uma coletânea de sugestões que fazem parte do “Mapa Estratégico da Indústria do Estado do Tocantins 2025/2032 – O caminho para a nova indústria”,que aborda fatores econômicos que vão desde o ambiente de negócios das empresas até a infraestrutura física do estado, passando por temas de importância para o setor privado.

Escolhidos em convenções partidárias e com registros junto à Justiça Eleitoral, foram convidados e confirmados a participarem os candidatos Ataídes Oliveira (Novo), Du Pereira (DC), Laurez Moreira (PSD), Luiz Carlos Ferreira (Democrata), Professora Dorinha (União Brasil), Vicentinho Júnior (PSDB) e Witer Naves (PSOL). O formato e as regras do debate foram apresentados e discutidos com os representantes dos candidatos em reuniões após os aceites deles.

Perfis dos candidatos

Ataídes Oliveira (Novo) – Ataídes de Oliveira é empresário e em 2010 foi eleito primeiro suplente de senador nas eleições. Exerceu o mandato de senador durante os períodos de licença do titular e assumiu definitivamente a cadeira no Senado Federal em dezembro de 2013, após a morte de João Ribeiro, permanecendo no cargo até 2019.

Du Pereira (DC) – Ivaildo Pereira da Cruz, conhecido como Du Pereira é jornalista, radialista e empresário. Natural de Ji-Paraná (Rondônia), inicialmente tinha anunciado pré-candidatura a deputado estadual nas redes sociais. É a primeira vez que ele concorre a um cargo político.

Laurez Moreira (PSD) – Laurez Moreira é advogado, vice-governador do Estado e iniciou a carreira política em 1983 como vereador de Dueré. Em 1994, foi eleito deputado estadual, exercendo três mandatos consecutivos, sendo eleito deputado federal por dois mandatos, sendo prefeito de Gurupi por dois mandatos consecutivos.

Professora Dorinha (União Brasil) – Professora Dorinha Seabra é pedagoga e mestre em Educação, ocupando o cargo de secretária de Estado da Educação e Cultura entre 1998 e 2009. Em 2010 foi eleita deputada federal pelo Tocantins, sendo reeleita em 2014 e 2018. Em 2022, foi eleita Senadora pelo Tocantins, sendo empossada em fevereiro de 2023.

Sub-tenente Luiz Carlos (Democrata) – Natural de Araguaína, Luiz Carlos ingressou na Polícia Militar, por meio de concurso, em 1990. Atualmente, ele é subtenente da reserva. O militar possui ensino superior completo. Essa é a primeira vez que concorre ao cargo.

Vicentinho Júnior (PSDB) –Vicentinho Júnior é empresário e iniciou sua trajetória política na Câmara dos Deputados ao ser eleito em 2014, sendo reeleito nas eleições de 2018 e 2022 e no ano seguinte assumiu a presidência do Progressistas no Tocantins. No início de 2026, Vicentinho Júnior deixou o Progressistas e filiou-se ao PSDB.

Witer Naves (PSOL) – Witer Naves é geógrafo e servidor público. Natural de Goiânia, está no Tocantins há 31 anos. Witer Naves atuou como sub-secretário de desenvolvimento urbano e habitação de Palmas, entre os anos de 2005 e 2007

Texto:Tião Pinheiro

Fotos: FIETO