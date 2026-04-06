Sem renúncia: Wanderlei ignora favoritismo ao Senado e decide manter controle do Palácio Araguaia

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa confirmou sua permanência no cargo após o encerramento do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral, ocorrido no último sábado (4). A decisão altera o cenário político para o pleito de 2026 e sinaliza o foco do gestor na continuidade da administração estadual.

Embora levantamentos internos indicassem viabilidade eleitoral para uma candidatura ao Senado, Barbosa optou por não renunciar. Segundo interlocutores e análise do próprio Executivo, a manutenção do mandato visa evitar instabilidade institucional e garantir a execução de cronogramas em áreas como infraestrutura e gestão de pessoal.

A avaliação interna do Palácio Araguaia ponderou que uma sucessão antecipada poderia gerar descontinuidade em projetos estratégicos. Ao decidir pelo cumprimento integral do mandato, o governador busca assegurar o ritmo de entregas das obras estruturantes já iniciadas em diversas regiões do Estado.

Marco Administrativo Com essa decisão, Wanderlei Barbosa rompe um ciclo de interrupções no Poder Executivo estadual. Ele se torna o primeiro governador eleito a completar o mandato de quatro anos desde o período de 2003 a 2006. Nas últimas duas décadas, o Tocantins passou por sucessivas trocas de comando decorrentes de decisões judiciais ou renúncias para disputas eleitorais.