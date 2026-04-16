Senador Eduardo Gomes aposta na consistência de Dorinha e minimiza “movimentações de momento” na corrida ao governo do TO

Cariri (TO) – Durante a abertura da 4ª Farm Day Fazendão e o lançamento da Agrotins 2026, o senador Eduardo Gomes (PL) defendeu a pré-candidata Dorinha Seabra Rezende (União Brasil) ao governo do Tocantins. Ao lado da senadora e da prefeita Josi Nunes (PL), ele afirmou que campanhas eleitorais dependem da trajetória política, não de ações pontuais.

Senador reforça grupo em evento agropecuário

O evento, realizado na Fazenda Pai e Filho, em Cariri, reuniu três dos principais pré-candidatos ao Palácio Araguaia: Dorinha, Vicentinho Júnior (PSDB) e Alexandre Guimarães (MDB), pré-candidato ao Senado. Apesar dos organizadores, liderados pelo empresário Volney Aquino, evitarem palanques explícitos, Gomes concedeu entrevista exclusiva ao Portal Atitude.

“Campanha é resultado da consistência ou não do trabalho que as pessoas fazem na política durante sua carreira”, declarou o senador. Ele expressou confiança na vitória de Dorinha e descreveu o grupo como unido, com “energia, empolgação e tranquilidade”. A fala ocorreu em mesa próxima à de adversários, sinalizando movimentações iniciais para 2026.

Bastidores revelam termômetro político no agro

A presença de lideranças oposicionistas e governistas no Farm Day transforma o evento agro em espaço de articulação. Gomes, vice-presidente do Senado e presidente do PL no Tocantins, usa o agro – pilar econômico do estado – para projetar alianças. Dorinha, com apoio de Nunes e Gomes, busca consolidar base no interior, enquanto Vicentinho e Guimarães testam apoios no setor produtivo.