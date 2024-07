Senador Eduardo Gomes confirma apoio para pré-candidato a prefeito de Lavandeira, Denison Pericles que terá apóio dos senadores Irajá e Dorinha e do deputado Eduardo Fortes

Por Redação

Na noite desta quarta-feira, 24, o senador Eduardo Gomes (PL), confirmou apoio à pré-candidatura do advogado Denison Pericles (PSD), à prefeitura de Lavandeira, no Sudeste do estado.

Gomes declarou o apoio durante a convenção do também pré-candidato a prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Moraes (MDB).

Ao lado do atual prefeito de Lavandeira, Roberto César (PSD) e do pré-candidato a vice-prefeito, Flávio Henrique (MDB), Denison agradeceu o apoio do senador.

“Ficamos muitos felizes com essa parceria com o senador. Essa parceria reforça o compromisso dele com Lavandeira e fortalece o projeto que vamos construir para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso município”, disse.

Em suas palavras, o senador garantiu que vai continuar trabalhando pela continuidade do desenvolvimento de Lavandeira. “A gente tem um trabalho prestado ao lado do prefeito Roberto César, uma parceria que deu certo e trouxe muito desenvolvimento para Lavandeira. Vamos dar continuidade a esse projeto com essa dupla que vem para fortalecer ainda mais esse trabalho”, afirmou.

Apoio

O dupla que tem o apoio do prefeito Roberto César, conta também com apoio dos senadores Irajá (PSD), professora Dorinha (UB), deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos)e dos estaduais, Luana Ribeiro (PCdoB) e Eduardo Fortes (PSD).

“Mais um apoio importante para dar continuidade ao trabalho que fizemos em Lavandeira. Tenho muito orgulho das conquistas que tivemos ao longo destes quase oito anos de gestão e tenho certeza que, nossa cidade estará em boas mãos, seguindo o trilho do desenvolvimento com a futura gestão dos pré-candidatos Denison e Flavio”, afirmou o prefeito Roberto César.

Convenção

A convenção do grupo liderado pelo prefeito Roberto César em Lavandeira, vai acontecer no sábado, dia 3, a partir das 17h, na Câmara Municipal.