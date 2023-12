Senador Eduardo Gomes lembra os 10 anos sem o senador João Ribeiro durante entrega de máquinas e equipamento para diversos municípios

Por Wesley Silas

Considerado como um dos políticos mais influentes do Tocantins e defensor do municipalismo, o senador do Tocantins, João Ribeiro, morreu no dia 18 de dezembro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica Hiperfibrótica (SMD).

A partida de João Ribeiro foi lembrada hoje pelo senador Eduardo Governo durante cerimônia de entrega de dezenas de veículos, máquinas e equipamentos para diversos municípios com a presença do governador Wanderlei Barbosa, senadora Dorinha, deputado Gaguim, deputados estaduais, prefeitos, vereadores.