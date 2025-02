Senador Eduardo Gomes participa de almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro e discute pautas da oposição para 2025

Por Redação

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, participou nesta terça-feira, 18, do tradicional almoço do bloco Vanguarda do Senado Federal, em Brasília (DF), que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o encontro, os parlamentares discutiram a pauta legislativa e a atuação da oposição no Congresso Nacional.

O senador Eduardo Gomes destacou a importância da articulação entre os senadores para fortalecer o posicionamento da oposição diante dos desafios políticos e econômicos do país. “Esse diálogo permanente entre os parlamentares e a liderança do ex-presidente Bolsonaro é fundamental para alinharmos nossas ações no Senado, garantindo uma oposição firme e responsável”, afirmou.

Além de Eduardo Gomes, participaram do almoço os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Alan Rick (União-AC), Carlos Portinho (PL-RJ), Ciro Nogueira (PP-PI), Damares Alves (Republicanos-DF), Dr. Hiran (PP-RR), Esperidião Amin (PP-SC), General Mourão (Republicanos-RS), Jaime Bagattoli (PL-RO), Laércio Oliveira (PP-SE), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Magno Malta (PL-ES), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Rogério Marinho (PL-RN), Sérgio Moro (União-PR), Tereza Cristina (PP-MS), Wellington Fagundes (PL-MT), Wilder Morais (PL-GO) e Izalci Lucas (PSDB-DF).