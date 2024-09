Senador Eduardo Gomes (PL-TO) prevê vitória de Janad no primeiro turno

Por Redação

O senador Eduardo Gomes participou neste sábado, 14, ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), senadora Professora Dorinha (UB-TO), candidata a prefeita Janad Valcari (PL-TO), deputados federais Eli Borges (PL-TO) e Pedro Júnior (PL-TO), deputado estadual Leo Barbosa (Republicanos-TO) e candidatos a vereador da coligação, da maior motociata de Palmas, com cinco mil motoqueiros partipando do evento.

Ao analisar, na ocasião, o atual momento político na Capital, o senador prevê que a eleição será decidida já no primeiro turno.

“No caso de Janad, é uma campanha organizada, vai continuar assim até o dia da eleição e nós vamos ter uma grande vitória ainda no primeiro turno”, afirmou Eduardo Gomes.

Gomes aproveitou o momento para dar uma estocada nos adversários diante das críticas que fazem à lider nas pesquisas em Palmas.

“Vejo essa atitude como desespero de quem está diante de uma campanha organizada, feita com esforço próprio de cada um dos candidatos e candidatas à vereadores, da candidata Janadi e do vice Pedro Cardoso, com apoio do governador Wanderlei Barbosa, da senadora Dorinha, do senador Eduardo Gomes, da bancada federal e da bancada estadual”, declarou o senador.