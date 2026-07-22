Senador Eduardo Gomes recebe apoio de 21 dos 23 vereadores de Palmas

da redação

O senador Eduardo Gomes recebeu, na noite desta terça-feira (21/07), a declaração de apoio de 21 dos 23 vereadores de Palmas à sua pré-candidatura à reeleição. Dois suplentes também participaram do encontro, que reuniu parte expressiva da base política da capital.

A reunião contou com a presença da senadora Professora Dorinha, pré-candidata ao Governo do Tocantins, do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do deputado federal Tiago Dimas e da deputada estadual Vanda Monteiro.

“Fui vereador por dois mandatos na cidade de Palmas e presidente da Câmara Municipal. Tanto eu quanto a Carla, minha esposa, e a minha família recebemos os vereadores e vereadoras, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, a senadora Dorinha e líderes de todo o estado. É uma conversa sobre o trabalho que será desenvolvido na pré-campanha e na campanha”, declarou.

O senador afirmou ainda que o encontro representa a manutenção de alianças construídas ao longo de sua trajetória política. “É muito bom saber que acertamos quando demos o primeiro passo e que podemos, sempre que necessário, visitar os mesmos amigos e seguir a mesma caminhada”, acrescentou.

Durante a reunião, os discursos das lideranças presentes destacaram a atuação de Eduardo Gomes na destinação de recursos aos municípios tocantinenses e sua projeção no Congresso Nacional. O senador ocupa atualmente a primeira vice-presidência do Senado.

Participaram do encontro os vereadores Márcio Reis, Folha Júnior, Karina Café, Marilon Barbosa, Carlos Amastha, Marycats da Causa Animal, Marcos Júnior, Wilton do Zé Branquim, Joatan, Thiago Borges, Josmundo, Professora Iolanda, Delma Freitas, Waldson da Agesp, Rubens Uchôa, Balaio, Débora Guedes, Walter Viana, Alex Mascarenhas, Dian Carlos e Eudes Assis.