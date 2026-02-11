Senadora Dorinha articula com Ministério da Integração para ampliar microcrédito e fortalecer cadeias produtivas no Tocantins

Reunião com ministro interino Valder Ribeiro definiu criação de grupo de trabalho para mutirões de crédito e inclusão do Estado nas Rotas de Integração Nacional
Por Wesley Silas
A senadora Professora Dorinha (União) reuniu-se nesta quarta-feira (11) com o ministro interino da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Valder Ribeiro, para articular ações estratégicas de desenvolvimento econômico no Tocantins. O encontro, que contou com a presença do secretário estadual da Agricultura, Frederico Sodré, do presidente do Ruraltins, Edmilson Rodrigues de Souza, e do secretário de Agricultura de Palmas, Jaime Café, teve como foco principal a ampliação do acesso ao microcrédito e a estruturação de cadeias produtivas no Estado.
A partir da mediação da senadora, será formado um grupo de trabalho envolvendo o Governo do Tocantins, prefeituras, Caixa Econômica Federal, Ruraltins, Secretaria da Agricultura e outras entidades ligadas ao desenvolvimento regional. O objetivo é organizar e viabilizar, ainda no primeiro semestre de 2026, mutirões de microcrédito em municípios tocantinenses.
Linhas de crédito com condições especiais para pequenos produtores
O ministro Valder Ribeiro detalhou que a iniciativa oferecerá linhas de crédito de até R$ 35 mil para pequenos agricultores, pescadores e produtores artesanais. As condições incluem:
- Taxa de juros: 0,5% ao ano
- Prazo de pagamento: até 36 meses
- Desconto de até 40% para quem quitar as parcelas em dia
“Teremos várias agendas positivas para tratar com o Tocantins, por meio da parceria com a senadora Dorinha e o Governo do Estado”, afirmou Ribeiro.
Foco no produtor local e na integração regional
A senadora Dorinha destacou que o propósito é garantir que o crédito chegue a quem realmente produz e movimenta a economia local.
“O Tocantins tem enorme potencial na agricultura e na pecuária, mas estamos falando especialmente do pequeno produtor, que precisa de assistência técnica, acesso a crédito e condições para ampliar sua produção. A ideia é trabalhar de forma integrada com todos os municípios para gerar oportunidades, fortalecer negócios e promover crescimento com equilíbrio”, afirmou.
O secretário estadual da Agricultura, Frederico Sodré, reforçou que a expectativa é de que os mutirões sejam realizados ainda no primeiro semestre de 2026.
Inserção do Tocantins nas Rotas de Integração Nacional
Além do microcrédito, a reunião também tratou da inserção do Tocantins nas Rotas de Integração Nacional, com ênfase nas áreas de fruticultura e pescado. A proposta é estruturar cadeias produtivas que ampliem mercados, agreguem valor à produção local e impulsionem o desenvolvimento regional.
A articulação da senadora Dorinha com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional representa um passo importante para fortalecer a economia tocantinense, especialmente no que se refere ao acesso ao crédito e à integração produtiva. A criação de um grupo de trabalho e a previsão de mutirões ainda no primeiro semestre de 2026 indicam que as ações devem sair do papel em curto prazo, beneficiando diretamente pequenos produtores e fortalecendo setores estratégicos como a fruticultura e a pesca.