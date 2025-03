Senadora Dorinha deve continuar na coordenação da bancada federal do Tocantins

da redação

A senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) está prestes a ser reconduzida ao cargo de coordenadora da bancada federal do Tocantins. A decisão deve ser oficializada nesta terça-feira (25), às 14h30, durante reunião entre os parlamentares do estado no gabinete da senadora.

Além da escolha para a coordenação, Dorinha apresentará um relatório detalhado sobre a execução orçamentária de 2024, destacando os recursos viabilizados pela bancada para o Tocantins. Essa será a terceira vez que a senadora assume a liderança do grupo de deputados e senadores tocantinenses, reforçando seu protagonismo na articulação política em Brasília.