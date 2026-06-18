A matéria será apreciada no Senado. A parlamentar avalia que a modernização das relações de trabalho deve considerar qualidade de vida, produtividade e os novos desafios do mercado

Da Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União) manifestou apoio à Proposta de Emenda Constitucional 221/19, que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, atualmente em tramitação no Senado Federal após aprovação na Câmara dos Deputados.

Para a parlamentar, o debate sobre a jornada de trabalho precisa acompanhar as transformações da sociedade e considerar não apenas os aspectos econômicos, mas também a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores.

“É um tema que merece ser discutido com responsabilidade e diálogo. Precisamos construir soluções que valorizem os trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantam segurança para os setores produtivos”, afirmou.

Dorinha destaca que a redução da jornada já vem sendo debatida e implantada em diversos países e entende que o Congresso Nacional deve analisar a proposta ouvindo trabalhadores, empregadores e especialistas, buscando um modelo equilibrado e sustentável.

A senadora ressalta que sua posição favorável à proposta é pública e acompanha a discussão sobre formas de aperfeiçoar as relações de trabalho, ampliando oportunidades e promovendo melhores condições para os brasileiros.