Senadora Professora Dorinha e deputada Luana Ribeiro exaltam gestão Josi em comício de Josi Nunes com mensagem do governador Wanderlei Barbosa

Por Redação

A prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), realizou um comício na noite de quinta-feira, 19, no Setor Vila Íris, com as presenças da senadora Professora Dorinha (UB), do presidente estadual do Republicanos, Edinho Fernandes, da deputada estadual Luana Ribeiro (PCdoB), do candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL), candidatos a vereador e apoiadores.

Josi Nunes destacou a importância de todas as lideranças presentes no palanque e expressou orgulho pelo bom relacionamento com todas as esferas políticas do Tocantins, que resultou em uma excelente gestão compromissada com o povo de Gurupi.

“Todos me conhecem desde que nasci, muitos me acompanharam desde criança. Vocês conhecem a minha história e minhas boas intenções. Aqui quem está falando é a sua filha, que vocês viram crescer e agora retribui cuidando de vocês”, enalteceu.

A senadora Professora Dorinha reconheceu a capacidade da prefeita em reunir lideranças de todas as esferas do Tocantins em sua reeleição.

”Você uniu todas as lideranças políticas nas mais diversas esferas no seu palanque, através da sua competência”, disse. Ela acrescentou que o resultado já é claro. “Está claro para todo mundo, o povo já te escolheu. Josi Nunes por mais quatro anos, e nós estaremos juntos para realizar todos os seus compromissos”, garantiu.

Apoio de lideranças

“Quando eu entrei neste comício, fiquei impressionada. Aqui tem o gosto da vitória, aqui tem gente que ama Gurupi e a sua prefeita. A população sabe que você não tem medo de enfrentar os problemas da cidade, sabe que você está reeleita e fez questão de vir”, afirmou a deputada estadual Luana Ribeiro.

O presidente estadual do Republicanos, Edinho Fernandes, representando o governador Wanderlei Barbosa, reconheceu o carinho que o povo tem pela prefeita.

”As pessoas querem falar com você, querem estar perto de você”. Ele ainda relembrou o apoio do governo do Estado à campanha do 44.

O empresariado confia na gestão de Josi Nunes, especialmente com a escolha do candidato a vice-prefeito, que representa a categoria. Segundo o empresário Marcelo Dominici, Gurupi será outra cidade com a reeleição.

“Tenho certeza de que agora Gurupi, com essa visão empresarial, será ainda mais promissora e cheia de oportunidades”, afirmou.

O presidente estadual do Podemos, Tiago Dimas, atestou a qualidade do serviço realizado durante a gestão de Josi Nunes.

“Você fez obras com durabilidade, ações que fizeram a diferença na história de Gurupi. Estou feliz de pedir voto para você, porque todos se sentem honrados, com toda certeza”, enalteceu.

Adailton Fonseca destacou a sabedoria de Josi em formar as alianças certas e os resultados que essas parcerias trazem.