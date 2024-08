Sete cidades do Tocantins têm candidatos a prefeito único registrado; quatro vão em busca da reeleição

Em Tocantins, sete cidades contam com apenas um candidato registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o cargo de prefeito nas eleições de 2024. As localidades incluem Abreulândia, Goianorte, Santa Maria do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Sucupira, Tupirama e Tupiratins. As informações foram apuradas pelo jornalista, Rafael Miranda do Jornal Primeira Página.

por Redação

Nessas condições, os candidatos sem adversários podem ser eleitos com apenas um voto, independentemente dos votos nulos ou em branco.

Candidaturas únicas nas Cidades Tocantinenses

Na cidade de Abreulândia, o atual prefeito, Manuel Moura do PT, de 47 anos, com patrimônio declarado de R$ 1,4 milhão, é o único concorrendo. Abreulândia fica a 147 km de Palmas e conta com 15 candidatos a vereador.

Em Goianorte, Maria de Jesus Amaro, ou Nega, da sigla Republicanos, pedagoga de 50 anos com R$ 1,4 milhão em bens, concorre sem oposição. A cidade dista 260 km da capital e possui 20 candidatos a vereador.

Leonardo Noleto, do Republicanos, de 34 anos e com bens avaliados em R$ 3,5 milhões, é o candidato único em Santa Maria do Tocantins, a 287 km de Palmas, onde 19 candidatos disputam cadeiras de vereador.

Luciano Pereira, do PDT, único candidato em Santa Rita do Tocantins, declarou R$ 140 mil em bens. Ele é policial civil e a cidade, a 151 km de Palmas, tem 29 candidatos a vereador.

Sucupira apresenta Valdivino Milhomem, de 49 anos, do Republicanos, cujo patrimônio é de R$ 250 mil. Localizada a 365 km da capital, Sucupira tem 15 candidatos a vereador.

Em Tupirama, Ormando Brito, atual prefeito e empresário de 61 anos do Republicanos, declarou R$ 5,4 milhões em bens, sendo o mais abastado entre os concorrentes mencionados. A cidade, 223 km de Palmas, tem 18 postulantes a vereador.

Finalmente, em Tupiratins, Filomena Coelho, da aliança União, mantém a candidatura com R$ 290 mil em ativos. A 271 km de Palmas, Tupiratins possui 20 candidatos ao cargo de vereador. Filomena assumiu como prefeita após a morte do titular em 2021.

Menos Candidatos no Brasil nas Eleições de 2024

Este ano, foi observada uma redução no número de candidaturas para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Esta diminuição é a primeira desde 2008 nas eleições municipais.

O TSE registrou 455 mil cadastros de candidatos através da plataforma DivulgaCand, cujo prazo de registro finalizou nesta quinta-feira (15). Os TREs reportaram 15.434 inscrições para prefeitos, 15.531 para vice-prefeitos e 424.750 para vereadores. Estes números ainda estão sujeitos a alterações.

Nas eleições de 2020, o total de registros foi de 557.678. Comparativamente, 2016 teve 496,9 mil e 2012 contou com 482,8 mil, superiores aos 381,3 mil de 2008.

Demografia dos Candidatos no Brasil

O levantamento mostra que 52% dos candidatos se identificam como negros; destes, 41% são classificados como pardos e 11% como pretos. 45% descrevem-se como brancos, enquanto quilombolas e indígenas representam 1% e 0,5%, respectivamente.

No tocante ao gênero, 66% dos candidatos são homens e 34% mulheres. Em relação ao estado civil, 51% são casados e 37% solteiros.

Entre as profissões, 7,6% dos candidatos são empresários, 6,9% funcionários públicos, e 6,7% agricultores. Outras ocupações somam 21,7%.

Sobre formação acadêmica, prevalecem aqueles com ensino médio completo (38%), seguidos por graduados (28%), ensino fundamental completo (10,9%) e incompleto (10%).

No que tange à identidade de gênero e orientação sexual, 80% se identificam como cisgêneros. Apenas 31% divulgaram sua orientação sexual, sendo 98% heterossexuais, 0,7% gays, 0,4% lésbicas e 0,3% bissexuais.

As informações são do jornal Primeira Página