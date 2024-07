Silêncio do governador em relação ao apoio à pré-candidatura de Eduardo Fortes mostra sinais de afastamento

Por Wesley Silas

“Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais.” Este refrão da música do sertanejo Jorge & Mateus reflete, de certa forma, o distanciamento do governador Wanderlei Barbosa em apoiar a candidatura do pré-candidato a prefeito de Gurupi, deputado Eduardo Fortes (PSD).

Para os mais próximos do Palácio Araguaia, os acontecimentos recentes mostram um distanciamento entre o governador Wanderlei e seu vice, Laurez Moreira (PDT), agravado pelo fato de o deputado Eduardo Fortes fazer parte da agremiação do arquival político do governador, senador Irajá Abreu.

Outro fato que chamou a atenção foi a contratação do marqueteiro Sebastião Vieira de Melo, a pedido do vice-governador, Laurez Moreira, que, desde então, exercia um cargo no governo e assumiu a campanha do deputado Eduardo Fortes no lugar de João Neto.