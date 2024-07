Sobre aeroporto de Gurupi: “Temos que parar de olhar a cidade de Gurupi como uma cidadezinha”, Eduardo Fortes

Por Redação

Investimentos e estruturação foram as pautas levantadas durante a visita ao Aeroporto de Gurupi na última quarta-feira, 10, pelo deputado e pré-candidato Eduardo Fortes, acompanhado do pré-candidato a vice, Juarez Moreira, e do empresário Oswaldo Stival. O encontro reuniu proprietários de hangares e funcionários, com o intuito de ouvir demandas e apresentar o plano de governo para o aeroporto.

Durante a reunião, Fortes discutiu a importância de trazer investimentos para o aeroporto de Gurupi, destacando a necessidade de melhorias na infraestrutura.

“Temos que parar de olhar a cidade de Gurupi como uma cidadezinha. Temos que lembrar que ela é a Capital do Sul, uma cidade responsável por um sistema de logística ferroviária e rodoviária que já está pronta e precisamos colocar pra funcionar”, ressaltou.

O aeroporto de Gurupi, que possui 11 hangares, atende em média sete aeronaves por dia e cerca de duzentas por mês, todas executivas. Apesar das obras de reforma do Terminal de Passageiros realizadas no ano passado pela Infraero, Fortes enfatizou que o aeroporto é fundamental para o desenvolvimento de Gurupi e de todo o Tocantins.

O empresário Rodrigo Cardoso, da empresa Paraíso Combustível para Aviação, destacou que a maior necessidade de obras é de segurança operacional, como a instalação de cercas, limpeza mensal e pavimentação dos acessos aos hangares. “O discurso do Eduardo vem ao encontro das nossas necessidades. Suas propostas são excelentes para a gestão do aeroporto, e ele se comprometeu a ampliar o aeroporto de Gurupi para melhor receber os passageiros”, comentou Cardoso.

O pré-candidato conheceu de perto todos os hangares e, durante a visita, citou como exemplo o município de Rio Verde, em Goiás, que se tornou um potencial econômico graças a gestões eficientes. Ele ressaltou a necessidade de confiança jurídica e tributária para atrair empresas para Gurupi, comprometendo-se a mudar o cenário atual.