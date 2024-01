Sobre apoio de Carlesse: Eduardo Siqueira diz que notícia seria “estratégia de buscar desgastar sua pré-candidatura com fake news” e cita Adriana Aguiar e defende Élcio Mendes

A assessoria do ex-deputado e pretendente à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, respondeu uma notícia veiculada no Jornal Primeira Página e rebateu um suposto alinhamentos com o ex-governador Mauro Carlesse considerando como fake News, citou o apoio da ex-secretária de Educação do governo em apoio à sua concorrente, deputada Janad Valcari (PL) e rebateu como pratica condenável a “afirmação mentirosa” de que o Secretário de Comunicação da Prefeita Josi Nunes, Élcio Mendes, estaria fazendo sua assessoria de Comunicação.

Em resposta à notícia veiculada no Jornal Primeira Página, que trata de possível apoio do ex-governador Mauro Carlesse para este pleito, Eduardo Siqueira disse que “despreza veementemente a realidade dos fatos e não carrega em si, nenhuma sustentação”.

Segundo ele: “a verdade, quem recebeu apoio vindo de ex-assessores diretos do ex-governador Mauro Carlesse, foi à candidata no qual a referida jornalista defende, tratando-se da ex-secretária Adriana Aguiar, que após deixar a prefeitura, entregou-se a essa causa deplorável”, pontuou.

Disse ainda que: “Em relação ao ex-governador Mauro Carlesse e o seu sobrinho, não cabe nenhum comentário a não ser condenara falta de ética e compromisso com a verdade de pessoas engajadas em campanhas. Estes, sem nenhum compromisso sério com a verdade ou com o jornalismo sério e, que assim, prestam esse desserviço à verdadeira informação”.

Sobre o nome do ex-secretário de comunicação que também o assessorou quando deputado ele arrematou: “O honrado jornalista Elcio Mendes é secretário da prefeita Josi Nunes e nem em Palmas está residindo. Que pratica condenável essa afirmação mentirosa, mas que foi disparada em outros veículos, todos vindos da central dessa campanha, no qual impera apenas o dinheiro dos sofridos municípios do interior do Tocantins, de gente humilde, sugada por escravos do dinheiro público, em contratos mais do que suspeitos”.

Completou: “refutamos veementemente essa fake news e continuamos na nossa caminhada rumo à prefeitura com coerência e lado a lado com a verdade”.