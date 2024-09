Sobre o fechamento de acessos à BR; Josi Nunes diz que, junto com ACIG, sempre manteve diálogo com Ecovias

Prefeita Josi Nunes informou que mantém diálogo de mais de um ano com Ecovias, empresários de Gurupi e governo federal para assegurar melhorias na duplicação da BR-153

Por Redação

Desde o início do planejamento da duplicação do trecho da Rodovia BR-153, em Gurupi, a gestão da prefeita de Gurupi tem trabalhado ativamente para garantir que as obras promovam o desenvolvimento da cidade e beneficiem comerciantes e moradores. Nos últimos dias, alguns comerciantes locais expressaram preocupações sobre o fechamento de acessos à BR, principalmente no trevo da rua 20. Porém, a administração municipal esclarece, que há mais de um ano mantém diálogo constante com a concessionária Ecovias Araguaia; com o governo federal, por meio Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e diretamente com o ministro Renan Filho; e com a Associação Comercial Industrial de Gurupi (ACIG), para apresentar soluções que preservem a segurança e o crescimento econômico da cidade.

Para a prefeita Josi Nunes, a duplicação da BR-153, uma obra de grande impacto para Gurupi, está sendo vista como uma oportunidade de promover o desenvolvimento econômico ao longo de suas margens. Novas oportunidades surgirão não só na BR, mas também em outras vias estratégicas, como a Avenida Waldir Lins, a Via de Integração Governador Siqueira Campos e a Perimetral Norte, entre a Avenida Goiás e o Posto Décio.

De acordo com José Carlos Bessa, membro da gestão da prefeita desde o início, as negociações com a Ecovias do Araguaia – responsável pela administração e operação da rodovia –, têm sido produtivas.

“A prefeitura, junto à Associação Comercial, tem conseguido importantes adequações no projeto, como a manutenção da pista dupla nas marginais e o alargamento de trechos que estavam muito estreitos no plano inicial. Além disso, foi acordada a instalação de placas de sinalização destacando Gurupi como um polo de qualidade em hospedagem, hotelaria, restaurantes e postos de combustíveis”, explicou Bessa.

Sobre as preocupações com o trevo da rua 20, a Ecovias informou que, por questões de segurança, não é viável manter os retornos em nível nesses locais. No entanto, a prefeitura solicitou a implementação de mais agulhamentos – acessos que permitem a entrada e saída segura da BR-153 para a marginal e vice-versa. “A Ecovias está analisando a viabilidade técnica dessas mudanças e tem se mostrado uma parceira no processo”, acrescentou Bessa.

Novos acessos

Para o candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca, também empresário local e que participou ativamente dos diálogos, a gestão municipal sempre esteve comprometida com o desenvolvimento de Gurupi. “A via da integração é um exemplo disso, e com a duplicação da BR-153, teremos o trecho urbano mais bonito e economicamente próspero da região”, concluiu.

Fonseca esclarece ainda que, durante a sua última visita do ministro Renan Filho a Gurupi, no início de agosto deste ano, a gestão conversou diretamente com Renan Filho e solicitou a ampliação das extensões das marginais, tanto no sentido Norte, do Pouso do Meio até o Posto Décio, ao encontro da Boulevard (Perimetral Norte), quanto no sentido Sul, levando da Cimentec até onde termina as marginais, estendendo até a Central de Abastecimento de Gurupi (Ceasa), para conectar na Perimetral Sul. “O ministro Renan Filho recebeu nosso pedido e está avaliando, portanto, as tratativas continuam”, explicou.

Sobre o retorno na altura do posto Décio, cabe esclarecer que, a administração municipal já solicitou a construção de um retorno após o posto Décio, desta forma, atenderá ao pedido da população. “Também solicitamos a construção de um acesso de saída da rodovia para a marginal sentido posto Mutucão, Jardim das Bandeiras, Setor Sul, Cimentec, e todas as empresas que estão situadas nessa localidade. A ideia é que o acesso seja feito na altura da Agro Amazônia”, explicou Josi Nunes.

A prefeita também solicitou a construção de mais uma agulha de saída que permita o acesso a via próxima a empresa Metal Norte, desta forma, diminuindo o impacto na Rua 20, do lado Oeste. “Nossas tratativas continuam e vamos conseguir bons resultados para amenizar os transtornos, que naturalmente ocorrem com obras de infraestrutura, mas que serão amenizados para que os empresários e a população não tenham prejuízos”, finalizou Josi.