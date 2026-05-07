Sudeste: Lideranças de Almas formalizam apoio à pré-candidatura de Vicentinho Júnior

Prefeito Neri Xavier e maioria do Legislativo municipal alinham-se ao projeto do deputado federal para o Governo do Tocantins em 2026.

Por Redação Em um movimento estratégico para a consolidação de bases regionais, a cúpula política de Almas oficializou, nesta quinta-feira (7), apoio à pré-candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins. O anúncio ocorreu em Palmas, durante reunião que unificou o discurso do Executivo e do Legislativo almaense em torno do projeto do deputado federal.

A comitiva, liderada pelo prefeito Neri Xavier e pelo vice-prefeito Jurimar Trindade, contou com a presença da primeira-dama Lena Cardoso e da presidente da Câmara Municipal, Karla Taiana. O respaldo político foi reforçado pelos vereadores Irmão Gleison, Danilo Urcino, Eurismar Rodrigues e Eleotério Freitas, consolidando uma base quase unânime no município em favor do parlamentar.

Para os líderes de Almas, a convergência com Vicentinho Júnior foca na expectativa de ampliar investimentos e destravar projetos de infraestrutura e desenvolvimento social. O grupo destaca que a união é necessária para garantir que as demandas do Sudeste tenham peso nas decisões do Palácio Araguaia em uma eventual nova gestão.

O Peso das bases na disputa de 2026

A movimentação em Almas é um reflexo direto do cenário de incerteza e alta competitividade que marca a sucessão estadual de 2026. Com cinco pré-candidaturas postas, a corrida pelo apoio de prefeitos e bancadas municipais tornou-se o principal termômetro de viabilidade eleitoral.

Ao atrair o grupo de Neri Xavier, Vicentinho Júnior cumpre uma etapa essencial: a interiorização de sua campanha. O Sudeste e o Sul do Tocantins são regiões que, historicamente, manifestam um sentimento de isolamento político em relação ao eixo central do Estado. Alianças como esta tentam mitigar essa percepção, prometendo uma gestão mais municipalista.