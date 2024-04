Suposta extorsão de “repórter” a empresário termina na delegacia em Formoso do Araguaia

Por Redação

A suposta tentativa de extorsão teria acontecido após um empresário ter sido preso por porte ilegal de arma. Em posse das imagens uma repórter policial teria exigido R$ 4 mil para não divulgar as imagens. Vídeos mostram a suposta tentativa de extorsão: “alegando que poderia ficar ruim para o prefeito de Formoso do Araguaia”.

Confira um dos vídeos enviados ao Portal Atitude:

Relato do morador ao Portal Atitude:

“Na manhã de hoje, um incidente chocante envolvendo um repórter policial veio à tona após um cidadão, que preferiu não se identificar, revelar detalhes de uma tentativa de extorsão.

Um terceiro, que estava presente no momento da prisão de um empresário por porte ilegal de arma de fogo, foi abordado pelo repórter Policial logo após deixar a delegacia. O repórter, que afirmou ter filmado a prisão, exigiu a quantia de R$ 4.000,00 para não divulgar as imagens da condução do empresário, alegando que isso “poderia ficar ruim para o prefeito de Formoso do Araguaia”.

Após uma breve negociação, o repórter reduziu o valor para R$ 3.000,00, e finalmente, concordou em aceitar o pagamento de R$ 2.000,00. O cidadão, que estava sem celular, solicitou o número do repórter para combinar o pagamento, mas teve seu pedido negado, sendo sugerido um encontro pessoalmente na Borracharia do Cicero ao lado do antigo transhotel, nas proximidades do Quartel da Polícia Militar.

Até o momento, não há informações se o dinheiro foi pago ou se o encontro ocorreu. No entanto, o cidadão ressaltou que o repórter pediu para que ele não compartilhasse o ocorrido com qualquer autoridade policial”.