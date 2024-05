Suposto acordo de voto em eleição da mesa diretora da Câmara de Paranã ganha repercussão após vazamento de áudio

da redação

A recente eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paranã, realizada em dezembro do ano passado, voltou aos holofotes após a divulgação de um áudio comprometedor nas redes sociais. O material sugere um suposto acordo de compra de votos entre os vereadores Carlos Furtado, conhecido como Carlinhos do Bom Jesus (Republicanos), e Durvalino Ferreira (PSDB).

No áudio vazado, uma conversa entre os dois vereadores revela que Carlos Furtado teria oferecido um valor em troca do voto de Durvalino Ferreira para sua reeleição à frente da Mesa Diretora. Entretanto, Ferreira decidiu também lançar sua candidatura, rompendo o acordo. A gravação traz Furtado exigindo a devolução do valor acordado e insinuando possíveis retaliações pela quebra do pacto.

Em resposta às denúncias, o advogado Danilo Corado anunciou à Coluna do CT que pretende apresentar uma representação ao Ministério Público Estadual (MPE) ainda nesta semana. A iniciativa visa apurar as condutas dos vereadores envolvidos e determinar possíveis responsabilidades.

veja o vídeo: