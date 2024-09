Tetin e Ivonete disparam em Cariri e alcançam 70% das intenções de votos

Por Redação

O candidato a prefeito de Cariri Tetin (União Brasil) e sua candidata a vice, Ivonete Pereira (Republicanos), lideram a corrida eleitoral com folga, de acordo com pesquisa AR7 Pesquisas em parceria com a EMAPE Brasil Consultorias e Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 17. A dupla alcançou 70% das intenções de voto, contra 22,7% do segundo colocado, o vereador de Gurupi, Valdônio Rodrigues. O levantamento também revelou que 87,7% dos entrevistados já decidiram em quem votarão.

“Agradeço ao povo de Cariri pela confiança depositada em nosso projeto. Essa pesquisa mostra que estamos no caminho certo. Peço a nossa militância que continue unida e focada até a eleição, no dia 6 de outubro. Tenho fé na vitória e, junto com a Ivonete, vamos continuar e avançar no grande trabalho que o Júnior Marajó iniciou”, afirmou Tetin.

Valdonio em rejeição

A pesquisa também revelou que o vereador de Gurupi Valdônio Rodrigues lidera em rejeição, com 60,3% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Gestão de Júnior Marajó aprovada pela população



Outro destaque da pesquisa foi a alta aprovação da gestão do atual prefeito de Cariri, Júnior Marajó (PSD). Ele obteve na soma de Ótimo e Bom, índice de 70% de aprovação na cidade. O prefeito é um dos grandes apoiadores da candidatura de Tetin e Ivonete.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa AR7 Pesquisas em parceria com a EMAPE Brasil Consultorias e Pesquisas foi realizada em Cariri, com 300 entrevistados com idade acima de 16 anos, entre os dias 11 e 12 de setembro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número TO-06140/2024. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de cerca de 5,43 pontos percentuais para mais ou para menos.