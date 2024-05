Amastha rebate ataques feitos por Janad e diz que ela quer entrar na prefeitura para enriquecer às custas do dinheiro público

Por Redação

O pré-candidato a prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), rebateu na manhã desta quinta-feira (16) os ataques destemperados feitos pela deputada estadual Janad Valcari e divulgados nas redes sociais e na imprensa. Na tentativa de mascarar a inoperância do cumprimento de seu trabalho como deputada estadual que é, sobretudo, fiscalizar a Gestão do Estado, coisa que não o faz, Janad atacou Amastha, de maneira agressiva, atitude costumeira usada por ela contra seus adversários.

Amastha diz que vinha recebendo os ataques desrespeitosos e agressivos feitos por Janad sem se manifestar, com o intuito de promover uma pré-campanha propositiva em favor de Palmas. Mas hoje, Amastha precisou se posicionar para manter a civilidade nesta pré-campanha em Palmas e impedir o avanço da ofensiva proposta por Janad.

Sobre sua posição em relação à prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), Amastha esclarece que não é inimigo, como Janad já demonstrou inúmeras vezes que é. “Deixa eu explicar uma coisa, inimigo a senhora é (da prefeita Cinthia), eu sou adversário, isso é totalmente diferente”, disse.

Amastha criticou os “barracos” feitos por Janad nas Unidades de Saúde e Escolas de Palmas com o único objetivo de promover sua pré-candidatura e que isso nada ajuda a cidade.

Também questionou Janad sobre o não cumprimento de seu papel como deputado estadual, que é fiscalizar os serviços públicos oferecidos pelo Estado, coisa que ela não o faz. “O seu trabalho e a sua obrigação que é fiscalizar o Governo e fazer políticas públicas isso a senhora não faz. Ou o HGP está bonito? Quantas pessoas morrendo por falta de atendimento (no HGP). As escolas do Estado oferecem, infelizmente, uma das piores educações do Brasil. Isso não merece crítica? Ou o feitiço vira contra o feiticeiro? Porque a senhora não critica e não faz absolutamente nada, porque está esperando o apoio do Governador. Seja sincera. Pare de hipocrisia”, diz.

Amastha questiona o motivo de Janad querer ser prefeita de Palmas e pergunta: “é para continuar enriquecendo às custas do dinheiro público? Porque você já ganhou dinheiro às custas do setor público e quer ser prefeita para isso. Um dia desses, encontrei um grupo de empresários e me falaram do pavor que teriam de ter a senhora como prefeita, sabe por que? Porque dizem eles que a senhora tem CNPJ para tudo”, pontuou.

O ex-prefeito Carlos Amastha disse ainda que busca o apoio de um grande número de partidos e lideranças, principalmente do partido de Janad e suas principais lideranças. “Apoio eu quero sim, do seu partido, do PL, que já me apoiou em 2022, que os seus dirigentes, minha amiga Nilmar e meu amigo Eduardo Gomes, sempre tiveram meu apoio nas suas eleições a partir de 2014, montaram uma nominata maravilhosa de pré-candidatos a vereadores e eu quero que um dia criem consciência que a senhora não tem a mínima condição nem psicológico, nem conteúdo para ser prefeita dessa cidade. Esse apoio eu quero e faço questão”, concluiu Amastha.